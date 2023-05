Altar, restaurante da iabassê Carmem Virgínia, abre em SP com Luísa Sonza de sócia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Abre as portas nesta quinta-feira (11) na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, o Altar, uma unidade do restaurante pernambucano de Dona Carmem Virgínia, chef, iabassê (responsável pela cozinha nos rituais do candomblé) e apresentadora do programa Uma Senhora Panela na GNT.

Na capital paulista, o empreendimento tem como sócias a cantora Luísa Sonza e a empresária Fatima Pissara.

Pioneira em levantar o debate sobre a herança da cozinha praticada em terreiros no país, Dona Carmem Virgínia soma a essa tradição ingredientes regionais pernambucanos e receitas autorais. Estão no cardápio pratos como a galinha cabidela da minha avó, um dos pratos mais conhecidos da filial, e as empadas de vatapá com camarão e queijo do reino.

O espaço é decorado com grafites e esculturas de orixás e santos, em referência a simbolismos da cultura afro-brasileira, e tem uma árvore no centro do salão principal. Há também um espaço de bar e uma mercearia com produtos típicos. A carta de vinhos é feita pela sommelière Silvana Aluá, idealizadora da confraria das pretas.

Instalado perto do Beco do Batman em São Paulo, o Altar nasceu há nove anos em Santo Amaro, na área central de Recife.

ALTAR

Quando Ter. e qua., das 12h às 17h; qui. a sáb., das 12h às 0h; dom., das 12h às 22h

Onde R. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena, região oeste

Telefone 11 3034-4260