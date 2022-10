Alimentos 'anti-idade' só têm efeito em uma dieta saudável; veja 8 deles

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chamados de alimentos "anti-idade", ou anti-aging, eles são conhecidos por conter nutrientes importantes para o corpo e que ajudam a retardar o envelhecimento do organismo em todas as esferas —não só na pele como em outros órgãos e tecidos.

De acordo com a nutricionista Angélica Grecco, coordenadora de nutrição do Hospital Santa Helena e nutricionista do Instituto EndoVitta, em São Paulo, uma das principais características desses alimentos é estarem cheios de substâncias antioxidantes. "Elas são responsáveis por evitar a oxidação das células provocada pelos radicais livres e que causam o envelhecimento precoce", diz.

Para que nosso corpo funcione, existem milhões de reações químicas que permitem que células, tecidos e órgãos desempenhem suas funções. Mas nesse processo, as reações acabam produzindo essas moléculas chamadas radicais livres. Eles também entram no corpo pelo meio ambiente, por meio da poluição e de alimentos inflamatórios, ou ainda são produzidos em excesso quando estamos acima do peso, estressados e/ou com doenças crônicas como depressão e obesidade.

Essas moléculas desestabilizam as membranas celulares, aumentam a capacidade do colesterol de aderir às paredes das artérias e até causam danos ao nosso DNA. Tudo isso leva ao envelhecimento precoce das nossas células.

É aí que entram os alimentos "anti-idade": com o potencial antioxidante, eles ajudam o corpo a neutralizar os radicais livres, evitando que eles causem danos extensos ao nosso organismo.

"Quando consumidos regularmente, eles conferem uma certa proteção ao organismo e previnem os processos inflamatórios, por exemplo", afirma Nelson Iucif Junior, médico especialista em geriatria e nutrologia e responsável pelo Departamento de Geriatria da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

MAS ELES FUNCIONAM?

Sim, alimentos "anti-idade" funcionam, desde que estejam incluídos dentro de um contexto maior, ou seja, de hábitos saudáveis como uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, não fumar e não consumir bebida alcoólica em excesso.

Comer toneladas desses alimentos não significa que agora já sabemos o segredo para a juventude eterna. "Nada disso. O que esses alimentos fazem é nos deixar envelhecer da melhor forma possível, deixando que o processo seja totalmente fisiológico e não seja acelerado por fatores estressores", afirma a nutricionista Mariana Silva Melendez, doutoranda pela UnB (Universidade Federal de Brasília).

E de nada adianta jantar fast-food todos os dias e tentar compensar tomando um suco verde turbinado no café da manhã. Isso também vale para quem acha que pode alcançar os níveis ideais dessas substâncias no organismo por meio de suplementos vitamínicos.

"Vejo muita gente querendo ingerir muitas cápsulas, sendo que esses nutrientes estão presentes ali nos alimentos", afirma Melendez. "Uma alimentação variada certamente vai conseguir fornecer boas doses dessas vitaminas e minerais."

Por fim, vale reforçar que nenhum desses alimentos vai fazer com que o processo de envelhecimento pare. "Não significa que não vamos ficar doentes também. Apenas teremos uma proteção a mais contra fatores agressivos ao nosso organismo no envelhecimento", afirma Iucif Junior.

QUAIS SÃO OS NUTRIENTES 'ANTI-IDADE'?

De acordo com a nutricionista Amanda Ferrão, que atua pelo Grupo Fleury em Recife e é doutoranda pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), as principais vitaminas que ajudam a retardar o envelhecimento são:

- Vitamina A: contribui para a formação de colágeno e na renovação celular, além de participar da síntese de tecidos;

- Vitamina E: auxilia na proteção das membranas celulares;

- Vitamina C: além de ajudar na produção de colágeno, também protege a pele contra os efeitos nocivos dos raios solares.

Além desses três, o zinco, o selênio e o ômega 3 também são substâncias que têm papel importante no combate aos radicais livres no nosso organismo.

ONDE ENCONTRÁ-LOS?

1. Cenoura

É rica em betacaroteno, precursor para a produção de vitamina A no organismo. Além de efeito antioxidante, ela também contribui para o fortalecimento do sistema imunológico.

2. Frutas cítricas

Laranja, limão, tangerina e acerola são frutas cítricas ricas em vitamina C, que, além de combater o envelhecimento precoce, ainda ajuda o corpo a absorver o ferro.

3. Abacate

Além de ser rico em vitamina E, é fonte de gorduras boas que ajudam a combater o colesterol "ruim" (LDL). Por ser muito calórico, no entanto, o consumo deve ser feito de forma moderada.

4. Azeite

Rico em vitaminas A e E, também possui efeito anti-inflamatório no organismo.

5. Castanha-do-pará

Tem uma boa quantidade de selênio, mineral importante no combate aos radicais livres. Também contém ômega 3, uma gordura boa que ajuda a combater o envelhecimento precoce.

6. Salmão

Boa fonte de zinco, mineral que ajuda também a modular a imunidade. É rico em ômega 3 e tem vitamina E na sua composição.

7. Frutas vermelhas

São conhecidas por grandes quantidades de substâncias antioxidantes, em especial vitaminas A e C.

8. Espinafre

Praticamente um combo antioxidante, as folhas escuras desse vegetal oferecem boas quantidades de vitaminas A, C e E, além de minerais como cálcio e ferro.