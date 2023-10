Alimentação no Pós-Bariátrica: Entenda como funciona no período pós-operatório

Uma das grandes dúvidas dos pacientes que passam pela cirurgia bariátrica, é a alimentação no processo pós-cirúrgico. O acompanhamento com um especialista garante uma recuperação sem complicações e possibilita a perda de peso nos meses seguintes de forma gradativa. Dessa forma, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da nutricionista Samara Martins, que compõe a equipe de Cirurgia Bariátrica da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), esclarece algumas dúvidas sobre a dieta que deve ser feita.

“O paciente passa por uma reeducação alimentar antes de realizar cirurgia bariátrica com intuito de perda de peso em torno de 5 a 15% no mínimo, conforme cada caso e comorbidades apresentadas” inicia a especialista.

Além disso, a nutricionista afirma que enquanto o paciente realiza exames e consultas com a equipe do pré-operatório, são indicados pelo especialista a reposição de vitaminas e minerais que serão mais requeridos solicitados no processo de recuperação, bem como deve ser levado em conta as alergias ou intolerâncias alimentares, hábitos e costumes, que sofrem readequação.

Após cirurgia, deve ser seguido o protocolo aprovado pela instituição, indicando o volume, número de fases, horários das fases, tipo da dieta e de alimentos, que passarão até atingir a consistência habitual no pré-operatório.

“Existem três fases onde a dieta tem consistências e volumes específicos e controlados, normalmente eles giram em torno de 46 a 60 dias, dependendo de cada paciente” explica Samara.

Além disso, existem também a quarta e quinta fase, que envolvem consistências brandas e normais, e também superlotações com modelos de vitaminas, minerais e proteínas. A nutricionista informa que a adaptação da alimentação pós-operatório varia de acordo com o paciente.

“Há paciente que levaram mais tempo para se adaptar com as quantidades, volume e tipo de alimentos, e outros que se adaptam rapidamente, não apresentando sintomas como sialorreia (salivação excessiva) síndrome de dumping, problema que ocorre quando a ingestão de alimentos ricos em açúcar ocasiona sintomas no paciente, como dores abdominais e sensação de desmaio), náuseas ou vômitos”, complementa.

A dieta pós-bariátrica deve seguir um protocolo de progressão e isso varia de acordo com o tipo de cirurgia. As Diretrizes Brasileiras de Tratamento da Obesidade sugerem a orientação nutricional no pós-operatório de cirurgia bariátrica como medida necessária para a recuperação do paciente e para possibilitar 50% de perda de excesso de peso em cinco anos.

A nutricionista acrescenta que, atenção e cuidado nutricional é necessário durante toda a vida pós-cirurgia, não há alta nutricional, pois, o profissional nutricionista deve ajustar as condutas conforme idade, peso, fases da vida, e ainda há a situação de reganho de peso. Simplesmente os bariátricos e o profissional nutricionista é um casamento.