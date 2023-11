Alicia X é a oitava eliminada do reality 'A Fazenda 2023'

Com o poder Branco, Lily teve de retirar o último indicado e escolher entre os peões que ainda não haviam ido para votação do público: Alicia X, Yuri Meirelles e WL. A influenciadora escolheu Alicia, que ocupou o quarto banco da Roça.

No Resta Um, quem sobrou foi Radamés. Como último indicado, o peão vetou André da Prova do Fazendeiro que ocorreu na quarta-feira, 22. Mas Radamés não se manteve muito tempo na Roça e logo foi substituído.

Em sua despedida do programa, Alicia mencionou que continuará torcendo para que Kally vença o programa. "Queria que eles soubessem que amo eles demais, todos do paiol", e afirmou estar feliz por chegar tão longe no reality. Antes do resultado, a aposta dos outros participantes era de que André seria o eliminado da noite, mas o peão foi o segundo a retornar para a Sede.

Alicia X foi a oitava eliminada de. O resultado da roça desta semana foi revelado na noite desta quinta-feira, 23. A ex-peoa teve apenas 4,62% dos votos para permanência no reality show da Record TV. Alicia disputava a roça com André Gonçalves e Shayan, após ter sido colocada na disputa por Lily Nobre ao abrir o Poder Laranja e ter de escolher entre os três participantes que ainda não havia competido pela permanência na berlinda, substituindo Henrique nos bancos da Roça.

