Aliados de Bolsonaro comemoram sinalização da Suprema Corte dos EUA sobre aborto

Documento que seria um rascunho interno da Suprema Corte dos EUA indica que o órgão mudará seu entendimento sobre o aborto no país, revertendo o direito garantido pela decisão Roe vs. Wade, de 1973.

O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), é um dos que comemoram a sinalização. "Quem planta colhe. A esquerda, quando perde na política, usa as supremas cortes para impor suas políticas de assassinato de bebês no útero. Agora a colheita chegou", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoraram a sinalização da Suprema Corte dos Estados Unidos de rever sua posição sobre o aborto. Para eles, o episódio pode servir para chamar a atenção do eleitorado conservador brasileiro para a necessidade de ter representantes no Supremo Tribunal Federal (STF).

