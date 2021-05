Alemanha e Bélgica ampliam uso de vacina da AstraZeneca

De acordo com cientistas, os efeitos colaterais se mostraram mais frequentes em pessoas mais jovens (1 em cada 60 mil vacinados até 30 anos, contra 1 em cada 100 mil no geral). Por outro lado, os mais jovens são também menos propensos a morrer ou desenvolver casos graves de Covid-19. Por isso, quando mais controlada fica a pandemia no país, mais peso passa a ter o risco de coágulo para essas faixas etárias.

Na Alemanha, o governo alemão decidiu reabrir a opção de que adultos de qualquer idade recebam a AstraZeneca, para acelerar a imunização. Até esta sexta, o país havia aplicado pouco mais de 40 doses para cada 100 habitantes, cerca do dobro da marca brasileira, mas pouco mais da metade da taxa de vacinação do Reino Unido.

A vacina da AstraZeneca é usada também no Brasil, recomendada para todos os adultos. Foram relatados até agora 14 casos graves de acidente vascular, em investigação sobre relação de causa e efeito com o imunizante. O número é bem menor que o de casos de trombose em quem teve Covid (165 mil casos a cada 1 milhão de pessoas).

O imunizante --assim como o produzido pela Janssen, com a mesma tecnologia-- entrou em reavaliação pela EMA após relatos de coágulos raros, mas graves, em pessoas vacinadas. A agência viu relação entre as vacinas e os efeitos colaterais, mas reafirmou que eles acontecem em números ínfimos, muito inferiores aos das mortes que a vacinação previne.

