Alckmin recua de pedido de suspensão da concessão do metrô de Belo Horizonte

No ofício inicial, Alckmin argumentava que o leilão terá impacto em toda a sociedade e que, por isso, a avaliação final sobre ele deveria ser feita pelo governo prestes a assumir, "sob pena de risco da segurança jurídica e do interesse público, com potencial significativo de prejuízo para o serviço público e para os potenciais interessados".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) desistiu de seu pedido inicial para adiamento do leilão que envolve a privatização da estatal CBTU Minas e a concessão do metrô de Belo Horizonte, marcado para quinta-feira (22).

