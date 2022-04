Alckmin, Marina Silva e Kassab participam de debate sobre educação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), a ex-senadora Marina Silva (Rede) e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, vão participar do encontro "Educação Já 2022", que ocorrerá nesta terça-feira (26), no Pavilhão da Bienal, em São Paulo.

O evento, promovido pela ONG Todos Pela Educação, vai reunir lideranças políticas de diferentes espectros do campo ideológico para debater o ensino básico no país. Especialistas, lideranças cívicas e professores também participam das conversas.

O painel "O Brasil tem que aprender com o Brasil" vai debater três experiências estaduais de educação com a presença dos governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) e do Ceará, Izolda Cela (PT).

Já a última mesa de debate vai discutir renovação do compromisso político com Alckmin, Marina Silva e Kassab. Também participam da conversa o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartunq o ex-ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho (União Brasil), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB).

Além disso, os pré-candidatos à Presidência Lula (PT), João Doria (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D'Avila (Novo) e André Janones (Avante) gravaram vídeos com propostas de cada campanha para a educação básica no Brasil.

O conteúdo será exibido ao longo do evento, que é fechado para convidados.