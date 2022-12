Alckmin e governadores se reunirão para discutir pacto pela educação

As duas organizações querem incentivar o fortalecimento de uma agenda comum de governadores para a aceleração de resultados. Um dos principais problemas a ser enfrentado nos próximos anos são as desigualdades educacionais.

Durante a reunião, subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas serão apresentados pela presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, e pela diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.

O objetivo é criar um pacto para a recuperação da aprendizagem, uma vez que a educação básica foi muito prejudicada com o fechamento das escolas durante a pandemia. O encontro deve contar com a presença de 18 governadores, e outros cinco enviarão representantes.

