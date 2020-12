Agora ex-Inter, jogador presta depoimento à polícia após dizer ter dopado mulher

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Matheus Monteiro, 20, se apresentou à Polícia Civil do Rio Grande do Sul para prestar depoimento nesta terça-feira (1º), um dia após ter vindo a público vídeo em que ele diz ter dopado uma mulher para, segundo sugere, abusá-la.

O atleta se manifestou por solicitação da delegada Jeiselaure de Souza, da Delegacia de Amparo e Proteção à Mulher. Pela manhã, ele teve seu contrato com o Internacional rescindido, tal como Luiz Vinícius, 19, que interage com Matheus ao gravá-lo e que divulgou o vídeo.

Matheus é atacante e ficou conhecido por fazer parte do grupo campeão da Copa São Paulo deste ano. Ele estava afastado do time sub-20 por diversas razões e treinava separado do elenco, sem ser utilizado no Campeonato Brasileiro da categoria.

Luiz, por sua vez, é volante e estava lesionado. Ele tem uma partida pelo clube colorado no Brasileiro da categoria.

Na gravação que viralizou, o atacante aparece dizendo que colocou "bala", nome dado ao ecstasy, droga sintética que aumenta as sensações de euforia, no copo de uma mulher sem que ela percebesse.

"Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto, ela de lá...", diz Monteiro, que tem sua fala interrompida no vídeo.

Segundo apurou a reportagem, há registros anteriores de violência envolvendo o jogador. Luiz Vinícius também será chamado a se manifestar.

Em contato com a reportagem, a assessoria de comunicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que a investigação sobre o caso cabe à Polícia Civil. O órgão só irá intervir se julgar necessário, no futuro.

Ambos os atletas ainda não se pronunciaram sobre o caso.