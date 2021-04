Agentes de segurança começam a ser vacinados nesta segunda (5) em SP

De acordo com o governo, esse público equivale a 40% de todos os profissionais da educação básica em São Paulo. Para evitar fraudes, os funcionários de escolas particulares terão de apresentar os dois últimos contracheques no momento da vacinação.

A partir do dia 12, começam a ser vacinados também os profissionais da Educação em todo o estado. Serão imunizadas 350 mil pessoas, entre professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e privadas com mais de 47 anos.

A pasta sugere que os profissionais que podem receber a vacina façam o pré-cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br --a ação não é obrigatória, mas agiliza a aplicação do imunizante.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta segunda-feira (5), todos os agentes de segurança que atuam no estado de São Paulo serão vacinados contra a Covid-19. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), serão disponibilizadas 180 mil doses do imunizante em 76 unidades da Polícia Militar.

