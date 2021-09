Agência reguladora terá reunião com Prevent, vai vistoriar hospitais e avalia colocar fiscal na rede

No entanto, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Parrillo, o presidente-executivo da Prevent, admitiu que esse estudo não prova que a hidroxicloroquina ajude no tratamento contra a Covid.

A Prevent divulgou em abril do ano passado um estudo sem autorização da Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), afirmando que o uso combinado de hidroxicloroquina e azitromicina reduziria as internações em pacientes com suspeita de Covid.

No ofício, a agência sanitária citou notícias de "possíveis irregularidades", especialmente nas unidades do hospital Sancta Maggiore e "em unidade da referida rede que não possui os respectivos alvará de funcionamento e licenciamento sanitário".

Segundo o documento, os hospitais da rede eram usados como laboratórios para estudos com o "kit Covid". De acordo com o relato, os pacientes e seus familiares não eram informados sobre esse tipo de tratamento.

Primeiro a ANS precisa cobrar da operadora a apresentação de um "plano de recuperação assistencial", com indicação de medidas para reverter as falhas de gestão.

Com estes dados em mãos, o comando da ANS avalia abrir um processo que pode levar a uma intervenção na operadora, com a indicação de um diretor-técnico que tenha poder para acompanhar a gestão e até afastar os dirigentes da Prevent, caso julgue necessário.

Será a primeira conversa entre os dois lados após a agência autuar a empresa que está no centro das investigações da CPI da Covid no Senado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.