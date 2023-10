Aeroporto de Guarulhos faz 'plano de contingência' por conta da greve em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um plano de contingência foi ativado no Aeroporto de Guarulhos na manhã desta terça-feira (3) por causa de protestos de funcionários terceirizados do local e da greve do Metrô de SP e CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Os funcionários protestam contra uma portaria da Receita Federal que proíbe a utilização de celulares no Terminal de Cargas Aéreas do aeroporto por questões de segurança.

Passageiros usaram as redes sociais para relatar atrasos no embarque de voos e no recebimento de malas.

Alguns também relataram "baixa movimentação de funcionários" no pátio do aeroporto.

Voos podem sofrer atrasos ou cancelamentos em função da manifestação das manifestações, informou a Latam em nota, sem confirmar qualquer cancelamento na manhã desta terça-feira (3).

A Gol e a Azul não registraram atrasos ou mudança em voos por causa do protesto até as 10h.

Os passageiros de todas as companhias aéreas foram orientados pela concessionária GRU Aiport a verificar os status dos voos diretamente com as companhias aéreas.

"Passageiros com voos afetados em Guarulhos podem realizar a remarcação da sua viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso integral", disse a Latam, em nota.

Apesar de informar que há um protocolo pré-definido para o plano de contingência, a administradora do aeroporto não detalhou o que esse plano determina de prático na operação do aeroporto.

O UOL buscou a Receita Federal para saber se há previsão de revisão da portaria que proíbe o uso de celulares por causa do protesto e aguarda retorno sobre o assunto.