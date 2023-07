Aeroporto de Florianópolis é reaberto quase 24 horas após avião derrapar

Os passageiros com voos cancelados são orientados a entrar em contato com as respectivas companhias aéreas.

Imagens do local mostram o bico da aeronave em um canteiro fora da pista e uma das rodas cravada no asfalto.

O voo LA 3300 havia decolado em Guarulhos (SP) com destino à capital catarinense. Era feito por uma aeronave Airbus A321 que trazia 172 passageiros e sete tripulantes. Conforme nota da Latam, o avião "extrapolou os limites de pista no pouso" às 9h20.

