Aeronave com câmera termal e grande zoom busca helicóptero em SP

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Duas aeronaves são usadas pela PM de São Paulo na busca por um helicóptero que desapareceu em São Paulo no último dia 31, com quatro pessoas a bordo.

O Águia 12 conta com o equipamento FLIR, que possui uma câmera infravermelha (termal) e de grande possibilidade de zoom. Isso amplia a capacidade de buscas. A aeronave é usada pelo Comando de Aviação da PM-SP.

Já o Águia 33 tem capacidade de voo por instrumentos. Isso oferece mais segurança, e conta com piloto automático, permitindo menor carga de trabalho no voo, com mais atenção dos agentes nas buscas.

A Polícia afirma que está esperançosa sobre encontrar a localização do helicóptero modelo Robinson R44. Não há previsão para o fim das buscas.

Helicóptero fez pouso de emergência

Estavam a bordo do helicóptero Luciana Rodzewics, 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20 anos, e Raphael Torres, amigo da família. Foi Raphael quem as convidou para o passeio bate e volta entre São Paulo e Ilhabela, segundo Silvia Santos, irmã de Luciana.

Helicóptero fez pouso de emergência antes de voar novamente e desaparecer. Mensagens às quais o UOL teve acesso mostram que Letícia enviou imagens e relatou a situação ao namorado. Ele questionou onde o helicóptero estava, ao que a jovem respondeu: "Sei lá, amor. Tô parada no meio do mato."

Letícia mandou mensagens ao namorado narrando a situação. "Tempo ruim. Não dá para passar. Pousamos no meio do mato", escreveu.

Após enviar fotos, Letícia ainda comentou que os ocupantes estavam tentando entrar em Ilhabela. "Estamos voltando", finalizou.

Passageiras gravaram vídeos com céu nublado

Luciana gravou um vídeo mostrando a decolagem e início do voo, ainda em São Paulo. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais dela.

Letícia também gravou um vídeo mostrando o mau tempo. Ela enviou a imagem e mensagens ao namorado por volta de 14 horas do dia 31 de dezembro relatando que estava "perigoso", com "muita neblina" e que, por isso, voltariam para a capital.

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. A aeronave saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral paulista. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava regular para voos. Contudo, a operação para táxi aéreo estava negada.