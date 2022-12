Advogados do Prerrogativas arrecadam R$ 400 mil para catadores visitados por Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Prerrogativas, coordenado por Marco Aurélio de Carvalho, conseguiu arrecadar mais de R$ 400 mil em doações para o movimento dos catadores, que recebeu na quinta a visita dos advogados do coletivo, junto com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A visita do petista na época do Natal é uma tradição que vem desde a época em que ele presidiu o Brasil pela primeira vez.

A empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, doou R$ 200 mil para uma cozinha industrial que vai ser instalada no Galpão do Armazém do Campo, onde foi realizado o "Banquetaço" da campanha "Gente é Pra Brilhar e Não Pra Morrer de Fome".

A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) vai doar R$ 50 mil para a Associação Nacional dos Catadores, que devem aplicar os recursos na reforma de uma cozinha industrial. O Grupo Esfera também destinou R$ 50 mil para a entidade.

Já a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) doou R$ 100 mil para colaborar com a Celebração de Natal com a População de Rua, quando será servida uma ceia, no dia 24, para 2.000 pessoas na Praça da Sé.