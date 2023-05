Advogado criminalista é morto a tiros na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado criminalista, de 43 anos, foi morto com vários tiros na zona leste de São Paulo e a polícia investiga se o crime foi uma tentativa de roubo ou execução.

A vítima, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi assassinada com pelo menos dez tiros no Jardim Iguatemi, na zona leste de SP. Dois criminosos armados chegaram em uma moto e atiraram contra o advogado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para o Hospital Santa Marcelina, mas ele não resistiu aos ferimentos. Uma mulher que estava com o advogado conseguiu escapar e não foi atingida.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a mulher informou que o marido, que trabalha como advogado, havia ido buscá-la no serviço e que posteriormente iriam encontrar um cliente. Ao chegar no local do crime, o marido saiu do carro e a mulher permaneceu no interior, quando os autores se aproximaram e efetuaram os disparos.

Não foi encontrado o celular da vítima no local. As câmeras de segurança da região podem ajudar nas investigações do caso.

Um carro de luxo de propriedade do advogado, um Audi no valor de R$ 300 mil, foi encontrado pela polícia estacionado em uma viela do bairro, segundo apurou a TV Record.

O homicídio foi registrado pelo 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo, que solicitou perícia no local.