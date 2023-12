Advogada é morta a tiros em região metropolitana de Salvador

"A OAB Subseção Lauro de Freitas informa e lamenta o falecimento da colega advogada, inscrita nesta Subseção, Dra. Cristiana de Queiroz Andrade, se solidarizando com toda sua família neste momento de consternação e dor, expressando nossos sentimentos e as mais sinceras condolências pela perda", disse a nota.

Em nota, a subseção Lauro de Freitas, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da Bahia, lamentou a morte da advogada. O sepultamento será nesta segunda-feira (25), no Cemitério Municipal de Brotas.

