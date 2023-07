Adolescente sofre 5 paradas cardíacas após mal súbito durante treino no AC

As atividades no centro de promoção da saúde foram temporariamente interrompidas.

O departamento regional do SESI Acre afirmou que a jovem estava acompanhada dos pais e de profissionais da instituição durante o atendimento médico. Ainda, disse se solidarizar com os familiares e afirmou que segue acompanhando o caso e dando apoio à família.

A jovem estava no Centro de Promoção da Saúde do SESI quando passou mal. Segundo a instituição, o SAMU foi acionado imediatamente, e ela foi socorrida em estado grave para o pronto socorro de Rio Branco.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos teve um mal súbito na tarde desta segunda-feira (24) enquanto treinava em uma unidade do SESI em Rio Branco. As informações são da Rede Amazônica Acre.

