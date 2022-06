Adolescente que desapareceu após festa é achada morta com sinais de lesões

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da estudante Estéfani Lorenço Alves da Silva, 17, que estava desaparecida desde o dia 13, foi encontrado ontem à tarde com marcas de violência em um terreno baldio em Arapeí, cidade a 300 km de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da estudante foi localizado após informações de populares que chamaram a Polícia Militar. Ele estava em um terreno baldio próximo ao cemitério da cidade.

A vítima estava seminua, com o rosto desfigurado e tinha diversas lesões na região do tórax. Uma pedra e uma caixa de fósforo foram encontradas ao lado do corpo. A polícia acredita que Estéfani tenha sido morta a pedradas.

Ainda segundo a Polícia Civil, a estudante desapareceu após sair sozinha de uma festa que acontecia na cidade.

Familiares relataram que a adolescente foi ao evento no sábado com um grupo de amigas e perdeu o celular no local. No dia seguinte, Estéfani retornou ao local para pegar o aparelho que estava com uma amiga.

Após encontrar novamente o seu grupo de amigos, a adolescente decidiu ficar no evento. Por volta das 3h, da última segunda-feira (13), Estéfani teria deixado o local dizendo que iria para casa. Essa foi a última vez que a adolescente foi vista com vida.

Desde o desaparecimento da estudante, familiares e amigos faziam buscas e campanhas nas redes sociais na tentativa de encontrar a adolescente.

O corpo de Estéfani foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e liberado na manhã de hoje. O velório dela será hoje à tarde, em Arapeí. A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento nenhum suspeito foi preso.