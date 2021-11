Adolescente precisará de autorização assinada por responsável para se vacinar na escola em SP

"De acordo com as tratativas de cada UBS em sua área, também faremos a vacinação nas escolas privadas com o objetivo de vacinar o quanto antes toda essa população", afirma Luiz Artur Vieira Caldeira.

"Um dia antes é suficiente para os professores e para a comunidade escolar entregar o folheto de autorização. Os alunos levam para casa e no dia seguinte já retornam com a autorização e a carteira de vacinação", diz Caldeira.

"Vai ser através das escolas que esse modelo chegará até os pais dos alunos, no entanto, os pais podem fazer um documento a próprio punho baseado nisso e já deixar de antemão entregue na mão do seu filho", ressalta o diretor da Covisa.

