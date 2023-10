Adolescente morre esfaqueado em ataque a escola de Poços de Caldas (MG)

Ainda segundo a corporação, as vítimas, de 14 e 15 anos, foram socorridas por equipes da PM, do Samu e Corpo de Bombeiros. Duas delas, em estado grave, foram encaminhadas para a Santa Casa.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um aluno de um colégio particular de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, foi morto a facadas e outros dois ficaram feridos na tarde desta terça-feira (10). A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar.

