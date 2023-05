Adolescente morre eletrocutado durante chuva em Curitiba

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu Curitiba entre a noite de quinta-feira (4) e a madrugada desta sexta-feira (5) deixou um jovem de 17 anos morto. Segundo Polícia Militar, ele recebeu uma descarga elétrica e não resistiu.

O caso ocorreu no bairro Alto Boqueirão, na noite de quinta-feira. Segundo testemunhas relataram aos policiais, o jovem foi visto caindo em uma área alagada. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu.

A Polícia Civil agora investiga como ele foi eletrocutado. Uma das suspeitas é de que o jovem tenha recebido uma descarga de energia ao passar por um ponto de alagamento que estaria energizado em contato com a fiação elétrica.

Outra possibilidade apurada é que ele tenha tocado algum objeto de ferro em meio ao temporal, que seria o condutor da eletricidade.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o temporal que atingiu Curitiba provocou fortes chuvas isoladas e muitos raios. Em algumas regiões, foram 48,4 mm de precipitações me poucas horas. A capital paranaense também foi atingida por mais de 200 raios em 24 horas.

Na manhã desta sexta-feira, equipes da prefeitura trabalharam na limpeza das ruas e na remoção de pedaços de árvores que caíram durante o temporal.

A previsão do Inmet é que a chuva se dissipe se só volte a afetar a capital paranaense na próxima terça-feira (9). Porém, há dois alertas do Inmet para a região sul no início da noite desta sexta: de perigo (alerta laranja) para as regiões oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná e de grande perigo (alerta vermelho) para quase todo o Rio Grande do Sul, onde já chove forte na maior parte do estado.

O alerta vermelho aponta para o risco potencial de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm, o que pode acarretar grandes alagamentos e transbordamentos de rios, e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco.