Adolescente morre após queda de trave em clube da zona oeste de SP

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o jovem estava em uma quadra na sede do clube, na rua Hungria, quando se pendurou na trave e ela virou sobre ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos morreu após a trave de um gol cair sobre ele no início da noite desta sexta-feira (3), no clube Hebraica, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 19h.

