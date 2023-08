Adolescente é morto pela polícia no RJ, e família diz que houve execução

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos foi morto pela polícia militar do Rio de Janeiro na noite de domingo (6). Familiares acusam os agentes de terem executado o jovem, enquanto a PM diz que houve confronto no local.

A vítima foi identificada como Thiago Menezes Flausino. Ele foi atingido em uma rua de acesso à Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A família acusa os policiais de execução. Segundo o tio de Thiago, Hamilton, o sobrinho estava andando de moto com outro adolescente quando, em uma esquina da Cidade de Deus, foram surpreendidos com tiros da polícia. Thiago teria caído no chão com um tiro na perna e, depois, teria sido executado, alegou o tio em entrevista a veículos de imprensa. A família se baseia em um vídeo da câmera de segurança do estabelecido que fica em frente ao ocorrido.

Os autores dos disparos são do Batalhão da Polícia de Choque e "realizavam policiamento" no local ao serem atacados, diz a versão da PM. "Após confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida no local", diz a nota da PMERJ.

Uma tia do adolescente negou que ele estivesse armado: "Ele não estava armado, não era traficante. Nossos familiares estão muito abalados com o fato de estarem acusando uma criança de 13 anos de ser envolvido com o tráfico. A gente infelizmente entra para estatística", declarou em outra entrevista a TVs que acompanham o caso.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso, confirma a Polícia Civil. As armas dos policiais foram recolhidas, e uma perícia foi realizada no local, complementa a corporação.

A corregedoria da PM também foi acionada e instaurou um procedimento apuratório sobre o caso.

Nas redes sociais, Thiago aparece principalmente jogando bola. Segundo a mãe, ele sonhava em se tornar um jogador profissional.