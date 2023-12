Adolescente de 15 anos é baleado no abdômen ao reagir a assalto em Perdizes

Após ser baleado, o adolescente foi agredido por outros dois comparsas. Essa dupla acompanhava o assalto à distância. Eles estavam em outras duas motos e fugiram com o primeiro suspeito após as agressões.

Jovem entrou em luta corporal com criminoso após entregar o celular. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o assaltante se aproximou da vítima com uma moto e atirou no adolescente após entrar em confronto com ele.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.