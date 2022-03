Adolescente de 14 anos morre em quadra de escola de Várzea Grande

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos morreu na tarde de quarta-feira (29) enquanto estava na quadra do Colégio Adventista, em Várzea Grande (MT), onde ele cursava o 9º ano do ensino fundamental. Leonardo Kochhann Matos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Por meio da assessoria de comunicação, o Colégio Adventista confirmou a morte de Leonardo.

A tia do adolescente, Fernanda Kochhann, contou ao UOL que Leonardo sofria de problemas cardíacos. Já Polícia Civil disse que a morte foi "não violenta" e, por isso, não foi aberta investigação.

"Não sei os detalhes, não estou no Brasil e ainda não consegui falar com a minha irmã [mãe do adolescente] direito. O que sei é que Deus levou o meu Léo". Fernanda, que também era madrinha de Leonardo, explicou que o menino era muito querido na escola. O velório dele foi realizado na manhã de hoje.

"Ele era tão educado, amoroso e legal. Sou muito apegada a ele, muito. Nós temos uma ligação muito forte". Por conta do falecimento de Leonardo, as atividades da escola estão suspensas até hoje. "A instituição, servidores e colegas lamentam profundamente o ocorrido e se solidarizam com a família, colocando-se à disposição para todo o apoio necessário neste momento", diz trecho da nota do Colégio Adventista de Várzea Grande.