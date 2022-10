Adolescente com arma de CAC atira em três colegas dentro de escola no Ceará

SÃO PAULO, SP - FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Um adolescente 15 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (5) suspeito de atirar em três colegas dentro de uma escola estadual em Sobral (a 240 km de Fortaleza). Uma das vítimas foi atingida na cabeça e está em estado grave. As outras foram atingidas na perna e de raspão na cabeça.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social no Ceará informou que a arma utilizada no crime está registrada em nome de um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). A polícia não informou se o dono da arma é familiar do jovem preso.

Os disparos ocorreram na escola estadual de ensino médio Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré, segundo a Secretaria Estadual da Educação.

Dos três jovens feridos, um levou tiro na cabeça e está intubado. Conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa de Sobral, médicos conversavam com familiares para explicar os próximos procedimentos.

Um segundo jovem, atingido na perna, recebe atendimento no setor de ortopedia do hospital e não corre risco de morte. A terceira vítima foi atingida por um tiro de raspão na cabeça. Ela foi medicada e já recebeu alta.

Informações preliminares da polícia apontam que, em depoimento, o adolescente contou que sofria bullying na escola e, por conta disso, teria premeditado o ataque.

Segundo testemunhas já ouvidas pelos policiais, o adolescente acessou a escola normalmente, com a arma escondida na mochila. Os tiros foram dados dentro da sala de aula e causou pânico entre alunos e funcionários. O suspeito deixou o local, mas foi encontrado pelos policiais próximo de sua casa.

Segundo a polícia, ele é suspeito de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

O número de armas de fogo nas mãos dos CACs chegou a 1 milhão em julho deste ano. Essas categorias têm sido as mais beneficiadas por normas editadas no governo Jair Bolsonaro (PL), que facilitaram o armamento da população.

O crescimento foi de 187% em relação a 2018, antes do atual governo, segundo dados do Exército foram obtidos via LAI (Lei de Acesso à Informação) pelo Instituto Sou da Paz e Instituto Igarapé.

REFERÊNCIA

Sobral é um dos municípios referência no país em qualidade de educação. A cidade se destacou no cenário nacional por ter conseguido, em pouco mais de uma década, dobrar o desempenho de seus alunos dos anos iniciais do fundamental (do 1º ao 5º ano).

O município enfrentava graves problemas de repetência e abandono escolar, mas a melhoria nos resultados educacionais começaram a aparecer após a cidade estabelecer como meta erradicar o analfabetismo infantil.

Apesar de nos últimos anos ter figurado entre os municípios com melhor desempenho na educação básica, desde 2018 Sobral sofre com uma escalada de violência por conta de facções criminosas que disputam bairros inteiros da cidade.

Em nota, a Secretaria da Educação do Ceará lamentou o ocorrido e disse que os familiares estão sendo acolhidos pela equipe da Coordenadoria Regional, que inclui assistente social e psicóloga.

A secretaria afirma que tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos.

A secretária da Educação, Eliana Estrela, anunciou sua ida a Sobral.