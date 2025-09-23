   Compartilhe este texto

Adolescente alvo de operação que levou à prisão do rapper Oruam é apreendido no Rio

Por Folha de São Paulo

23/09/2025 18h45 — em
Variedades



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente apontado pela Polícia Civil como um dos principais ladrões de carros do Rio de Janeiro e segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, do Comando Vermelho, foi apreendido nesta terça-feira (23) por policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. A ação ocorreu na Penha, zona norte da capital, e contou com equipes de inteligência.

De acordo com a corporação, o jovem tinha um mandado de busca e apreensão em aberto e reagiu no momento em que foi abordado. Houve luta corporal com os policiais antes de ele ser contido. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Ele também responde a um inquérito na Delegacia de Atendimento à Mulher do Centro, por agressão contra uma ex-namorada, segundo a Polícia Civil.

O jovem já havia sido alvo de uma operação em 21 de julho, quando policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes tentaram apreendê-lo na casa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, no Joá, zona oeste. Na ocasião, a tentativa de captura terminou em confronto entre agentes e pessoas que estavam no imóvel, o que resultou na prisão do artista dias depois.

Os agentes afirmam que monitoravam a movimentação do adolescente em uma viatura descaracterizada e decidiram abordá-lo quando ele deixou o imóvel acompanhado de quatro pessoas. Ainda segundo o relato dos policiais, pessoas que estavam na varanda da casa, entre elas o próprio Oruam, passaram a lançar pedras contra a equipe e incitaram um tumulto. O adolescente aproveitou a confusão e conseguiu fugir.

Um dos homens envolvidos nos ataques, Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais, foi preso dentro da residência. Ele acabou autuado em flagrante por suspeita de desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico. Oruam e outras pessoas que estavam no local conseguiram escapar.

Dois dias depois, em 22 de julho, o rapper se entregou à polícia, após a Justiça decretar sua prisão preventiva. Ele responde a um processo por tentativa de homicídio qualificado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, ambos da Polícia Civil.

A acusação se baseia na versão dos agentes de que o cantor teria incitado e participado das agressões durante a tentativa de apreensão do adolescente. A defesa de Oruam nega e afirma que o processo foi fabricado e induzido a erro.

Bastidores da Política - Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo Bastidores da Política
Uma 'química 'com cheiro de golpe. Lula não é bobo

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


23/09/2025

Ex-detento é perseguido e morto a tiros após sair de audiência em MG

23/09/2025

Estação de metrô de SP adota linguagem mais acessível para ajudar passageiros

23/09/2025

União Europeia atrasa meta climática, e Lula cobra países em discurso na ONU

23/09/2025

Tarcísio quer usar detentos do sistema prisional para ajudar nos reparos das chuvas

23/09/2025

Governo Lula rebate Trump e nega ligação de paracetamol com autismo

23/09/2025

Rua atingida por tempestade tem cenário de guerra, morador com facão e previsão de até 3 dias sem luz

23/09/2025

Onça-pintada invade casa e mobiliza autoridades por 10 horas em Porto Velho

23/09/2025

Apontado como liderança do PCC é morto por PMs na zona leste de SP

23/09/2025

Vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de SP é alvo de operação da PF contra tráfico

23/09/2025

Justiça da PB aceita parcialmente denúncia contra Hytalo Santos e marido

23/09/2025

Chuvas e ventos deixam ao menos 24 feridos, e 172 mil imóveis seguem sem luz em SP

23/09/2025

SUS garante mamografia para mulheres a partir dos 40 e amplia rastreamento de 50 a 74 anos

23/09/2025

Primeira manhã de primavera em SC tem geada e mínimas próximas de 0°C

23/09/2025

Justiça expede oitavo mandado de prisão após morte de delegado Ruy Ferraz

23/09/2025

Lula anuncia investimento de US$ 1 bi em fundo de florestas

23/09/2025

Apesar de 'química', Lula defende na ONU ação para evitar abismo e Trump chama mudança climática de golpe

23/09/2025

Tempestade arranca janelas e portas de prédio no centro de São Paulo

23/09/2025

BID quer converter R$ 16 tri de projetos climáticos em ativos de mercado internacional

23/09/2025

Nova diretriz brasileira para colesterol redefine metas, diagnósticos e tratamento para prevenir infartos e AVC

23/09/2025

Vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de SP é alvo de operação da PF contra tráfico

Foto Ilustrativa: Reprodução/Freepik

23/09/2025

Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde

23/09/2025

Suspeita de aplicar golpe 'boa Noite, Cinderela' em turistas é presa no RJ

23/09/2025

Lincoln Gakiya diz que São Paulo precisa fazer mea culpa por exportação do PCC para outros estados

23/09/2025

Ex-garimpeiro cria poças de água para pássaros na Amazônia em MT

23/09/2025

Chuvas e ventos deixam ao menos 24 feridos, e 227 mil imóveis seguem sem luz em SP

23/09/2025

Vendaval interrompe produção na Toyota em Porto Feliz (SP)

23/09/2025

Advogada é morta a tiros ao sair de casa em em Belo Horizonte

23/09/2025

GCM usa spray de pimenta para retirar estudantes da Câmara de Guarulhos; Prefeitura defende ação

23/09/2025

Piloto da FAB atira em avião clandestino, que faz pouco forçado na água no Amazonas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!