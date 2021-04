Ações ajudam fotógrafo com covid

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Amigos do fotógrafo Lilo Clareto, ex-e revista Época, lançaram a campanha Respira, Lilo!, para levantar fundos para custear o tratamento do profissional, contaminado pela covid-19 e que está internado, em estado grave, em um hospital particular em São Paulo. Uma das ações foi a criação da 20x20 Galeria Solidária, loja virtual com imagens feitas pelo fotógrafo em sua fase como freelancer - quando não atuava nonem na Época - e que estão à venda. Cada foto pode ser adquirida por R$ 220.

