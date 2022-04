Acidentes congestionam Dutra e Régis Bittencourt no 1º dia do feriadão

A estimativa é que cerca de 5,7 milhões de veículos circulem pelas principais estradas do estado do estado de São Paulo nos quatro dias de feriado prolongado.

Praticamente no mesmo horário, um outro incêndio em veículo provocou interdição parcial da rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, no km 344,8, em Miracatu (138 km de SP).

A rodovia Ayrton Senna, opção para quem quer escapar do congestionamento na Dutra, tinha dois trechos com lentidão sentido interior, no Início da tarde desta quinta, entre os kms 45 e 50 e 73 e 89.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois lados da rodovia precisaram ser interditados para o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas a pista sentido São Paulo foi liberada logo em seguida.

