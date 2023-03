Acidente entre trem e ônibus com alunos da Apae deixa dois mortos no Paraná

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um acidente entre um trem e um ônibus escolar deixou duas meninas mortas nesta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Elas tinham 11 e 15 anos de idade. A colisão ocorreu por volta das 11h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras oito pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas a hospitais da região.

O ônibus escolar seria da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e transportava 25 pessoas: além do motorista, duas monitoras e 22 crianças e adolescentes.

Um vídeo obtido pelos bombeiros mostra que o ônibus escolar tentou atravessar o trilho quando foi atingido na lateral pelo trem. Com o impacto, algumas pessoas foram arremessadas para fora do veículo.

O ônibus chegou a ser empurrado pelo trem por cerca de 30 metros.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e Jandaia do Sul atenderam o acidente, que também contou com apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos.

O motorista do ônibus levava os estudantes para casa quando colidiu com o trem na altura da rua Presidente Kennedy, na Vila Rica.

As causas do acidente ainda vão ser investigadas.

A concessionária Rumo, que opera o trem, disse em nota que a empresa "acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e também o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência" e que "vai colaborar com as autoridades policiais para apurar as causas do acidente".

Afirmou ainda que "lamenta profundamente o acidente".

O governo do estado decretou luto oficial de três dias.