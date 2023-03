Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa ao menos 11 mortos no Pará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre um micro-ônibus e um caminhão bitrem deixou ao menos 11 mortos no Pará.

Veículos bateram de frente no km 329 da PA-150, entre Marabá e Nova Ipixuna, por volta de 7h30 desta sexta-feira (24).

Chovia no momento do acidente. A rodovia ficou interditada até o início da tarde para realização da perícia.

Entre as vítimas fatais, uma era criança. Segundo os bombeiros, 9 pessoas morreram no local do acidente e outras duas a caminho do hospital, mostrou a TV Liberal, afiliada da Globo. Informações como idade e sexo das vítimas não foram divulgadas.

O caminhão bitrem tinha duas pessoas a bordo, enquanto o micro-ônibus tinha capacidade para 17 passageiros. Não há, porém, informação de quantas pessoas estavam no veículo na hora do acidente. Muitas vítimas foram arremessadas para fora ônibus com o impacto da batida.

As vítimas foram levadas para os hospitais Regional e Municipal de Marabá. A reportagem tenta contato com as unidades de saúde para saber o número de pacientes e o estado de saúde deles. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá.

O governador do estado, Helder Barbalho, prestou solidariedade a familiares e amigos das vítimas do acidente.