Acidente entre carro e ônibus deixa uma pessoa morta no Rio de Janeiro

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 37ª DP da Ilha do Governador e diligências são feitas para "esclarecer as circunstâncias do acidente".

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 6h e, ao chegar ao local, constatou que Carla Azevedo, 53, que estava no banco traseiro do veículo, tinha morrido.

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (30), no cruzamento da rua Cambaúba com a rua República Árabe da Síria.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e um casal ficou gravemente ferido após um carro em alta velocidade ser atingido por um ônibus na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

