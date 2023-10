Acidente entre ambulância e carro deixa mortos e feridos em Goiás

Uma criança e um adulto do carro ficaram presos na ferragem e não sobreviveram devido à gravidade do choque, segundo o Corpo de Bombeiros.

Uma van de ambulância do SAMU da cidade de Ipameri e um carro modelo Volkswagen Gol colidiram frontalmente ontem por volta das 19h45. O local do acidente foi a rodovia GO-020, entre Bela Vista e Cristianópolis, em Goiás. Bombeiros de Bela Vista fizeram o resgate.

