Acidente entre 3 veículos mata bebê e outras 2 pessoas em rodovia no Paraná

O motorista da Mercedes-Benz está internado no Hospital do Rocio, também em Campo Largo.

No Mobi Cinza, morreram a condutora de 24 anos, um bebê de dois meses e um homem ainda não identificado. Outra mulher que estava no Mobi Cinza foi encaminhada por helicóptero para um hospital em Campo Largo.

Um quarto veículo, um HB20, também saiu da pista, mas não atingiu nenhum outro. As duas pessoas que estavam dentro do carro não sofreram ferimentos.

Um bebê e dois adultos morreram; outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave. O impacto da batida foi tamanho que o Mobi cinza capotou na via e ficou com as rodas para cima.

Segundo informações da PRF, a motorista de um Mobi cinza perdeu o controle do veículo, no sentido Curitiba. O carro bateu na traseira de outro Mobi, branco, e na parte frontal de uma Mercedes-Benz.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre três veículos deixou ao menos três pessoas mortas, sendo um bebê, neste sábado (24), no km 149 da BR-277, na cidade de Palmeira, no Paraná.

