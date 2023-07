Acidente de moto com jovem famoso por 'dar grau' deixa garoto morto em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente morreu e outras duas pessoas, incluindo um influenciador, ficaram gravemente feridas após um acidente de moto em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na tarde deste domingo (2).

A suspeita é que havia três pessoas na moto (uma de 22 anos e duas de 14) no momento do acidente.

Uma das vítimas é o influenciador Rafael Pereira Azevedo, 22, que tem mais de 74 mil seguidores no Instagram, e ostenta motos de altas cilindradas e faz diferentes manobras, incluindo o "grau" (andar com a moto empinada), em vídeos postados na plataforma. A família do influenciador nega que ele estivesse dando "grau" durante a ocorrência.

Rafael está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Cidade Tiradentes-Santa Marcelina.

O adolescente que morreu, identificado apenas como Wallace, também foi levado à mesma unidade de saúde que Rafael, mas não resistiu.

O segundo adolescente teve uma laceração extensa na face e fratura no braço esquerdo, informou o Corpo de Bombeiros. Ele precisou ser intubado e transportado pelo helicóptero Águia-21 ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas. Ele não corre risco de morte, segundo a família de Rafael.

A moto usada não foi localizada na área do acidente, apenas os destroços, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). A ocorrência foi registrada como morte suspeita/acidental, queda acidental e lesão corporal no 49º Distrito Policial (São Mateus).

MÃE NEGA QUE INFLUENCIADOR DAVA 'GRAU' NO MOMENTO DO ACIDENTE

A mãe de Rafael negou que o filho estivesse empinando a moto durante o acidente e apontou que o acontecimento foi causado por um carro.

"Tem testemunha que viu um carro em alta velocidade indo para cima deles [na moto]. Ele [Rafael] perdeu o controle e caiu. A gente ainda está à procura deste veículo."

Os familiares do influenciador divulgaram ainda nas redes que o rapaz não corre risco de morte, mas sofreu uma pancada muito forte na cabeça e precisou passar por drenagem.

"Eu não queria que ninguém passasse por isso. Infelizmente foi uma fatalidade. Eu sei que quando o meu filho souber, ele vai ficar arrasado, mas ele jamais iria querer perder esses meninos porque ele gosta, é o amor deles. Isso foi uma fatalidade, a gente não esperava isso. Orem por todos nós. Se não for para ajudar a gente, não atrapalha", declarou a mãe do influenciador.