Nilton Lins

Acidente com vítima bloqueia pista expressa da Via Dutra na saída de SP nesta terça (21)

Por Folha de São Paulo

21/10/2025 21h00 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Um grave acidente provocou o bloqueio total da pista expressa da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 223, na saída de São Paulo, pouco antes das 20h desta terça-feira (21).

Segundo a concessionária CCR Rio-SP, a ocorrência foi entre um carro, três motos e um micro-ônibus e há, ao menos, uma pessoa morta.

A empresa diz que seus funcionários atenderam o chamado e estão fazendo o socorro das vítimas, mas não há confirmação se há mais feridos.

Segundo relatos de um motorista que passou pelo local na pista marginal por volta das 20h30, o tráfego já estaria parado há mais de meia hora, com os motoristas fora dos veículos.

A concessionária disse ainda que seus agentes estão limpando a pista para liberar pelo menos uma faixa, mas não há previsão de quando haverá liberação total.

Por causa do acidente, o acesso à pista expressa da Dutra na marginal Tietê também foi fechado, o que está gerando trânsito nas pistas da marginal.

No local do acidente, na altura do Parque Novo Mundo no sentido Rio de Janeiro, muitos motociclistas pararam para observar.

