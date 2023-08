Acidente com três carretas no MS causa incêndio e uma morte

Via segue interditada nos dois sentidos. Nas redes sociais, usuários comentam acidentes são recorrentes no local em função de ultrapassagens indevidas.

Imagens compartilhadas na internet veículos em chamas no local. De acordo com bombeiros, atendimento à ocorrência seguia em curso até, pelo menos, 12h.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de uma carreta morreu após se envolver em uma colisão com outros dois veículos do tipo neste sábado (5), em Mato Grosso do Sul

