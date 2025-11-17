   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Acidente com ônibus deixa ao menos 10 feridos na Raposo Tavares em SP

Por Folha de São Paulo

17/11/2025 8h44 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um ônibus do transporte público, uma moto e ao menos três veículos deixou dez pessoas feridas, no km 17, da via marginal da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17).

O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias da concessionária da via atendem os feridos.

Não há informações sobre como o acidente teria ocorrido, mas o coletivo, que fazia a linha 809A-10 (Jd. D'abril/Term. Pinheiros), bateu no portão de um condomínio que fica às margens da rodovia Raposo Tavares por volta das 7h30. O ônibus ficou com a frente destruída.

Devido a quantidade de vítimas, os bombeiros precisaram classificar os feridos de acordo com a gravidade do estado de saúde e colocá-los sobre lonas posicionadas na via.

Ao menos três veículos com avarias causadas pela colisão estão parados na via.

Segundo a SPTrans, a linha é operada pela Transppass e uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte apura a ocorrência.

Segundo os bombeiros, há congestionamento no local em razão do fechamento do acesso à rodovia.

Bastidores da Política - Amazonino: o homem, o poder e a solidão Bastidores da Política
Amazonino: o homem, o poder e a solidão

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


17/11/2025

FAB inicia exercícios com caças Gripen para disparos de mísseis de longa distância

17/11/2025

Homem morre em troca de tiros com PM na zona oeste de São Paulo

17/11/2025

Número de alunos na educação especial aumenta 162% em São Paulo

17/11/2025

'Mulheres trans precisam entender que possuem próstata', diz Laerte sobre seu diagnóstico de câncer

17/11/2025

Brasileiros acham pterossauro filtrador dentro de vômito fóssil

17/11/2025

Criminosos criam perfis falsos em site e atraem garotos de programa para assaltos em São Paulo

17/11/2025

São Paulo tem alertas de tempestades para o início desta semana

17/11/2025

Enem 2025 terá aplicações extras por causa de ciclone e da COP30; veja datas

16/11/2025

Ignorar clima custará até 33% do PIB de Brasil e vizinhos, diz ONU

16/11/2025

Caminhoneiro amarrado no rodoanel diz não se lembrar de quando falsa bomba foi colocada

16/11/2025

Governo estuda aplicar Enem na Argentina, Uruguai e Paraguai

16/11/2025

Ex-presidente da Colômbia diz que desunião de líderes latinos afeta batalha climática

16/11/2025

Ataque de pistoleiros em MS deixa um indígena morto e ao menos 4 feridos

16/11/2025

Cúpula dos Povos encerra atividades com 'banquetaço' e entrega de carta a presidente da COP30

16/11/2025

2º dia do Enem tem questões sobre Ozempic, poluição e videogame

16/11/2025

Pais são presos sob suspeita de agredir filhos com raquetadas no interior de SP

16/11/2025

2º dia do Enem tem questões sobre Ozempic, poluição e videogame

16/11/2025

Primeira semana da COP30 termina com impasses sobre agenda e respaldo contra combustíveis fósseis

16/11/2025

Marina propõe que COP30 torne oficial compromisso por roteiro do fim dos combustíveis fósseis

16/11/2025

Polícia de Portugal prende traficante brasileiro suspeito de ligação com PCC

16/11/2025

Turistas conhecem belezas da Amazônia em dia de folga da COP30

16/11/2025

Polícia prende dez pessoas e desarticula esquema de falsificação de bebidas em Itu (SP)

16/11/2025

Cinco dos 12 suspeitos de participação na morte de Ruy Fontes são soltos

16/11/2025

Tiroteio interdita avenida Brasil, no Rio, e motoristas e passageiros se escondem atrás dos carros

16/11/2025

Além de legging, posto exigia dancinhas e corpo 'padrão', diz advogado

16/11/2025

Juiz suspeito de dirigir com mulher no colo ao atropelar ciclista em SP diz ter medo de ser preso

16/11/2025

Jornalista paraense afirma ter levado tapa de prefeito na COP30

16/11/2025

Começa o 2º dia de aplicação do Enem em todo o Brasil

16/11/2025

Mulher atribui diagnóstico tardio de câncer a racismo; sociedade de oncologia lança guia contra preconceito


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!