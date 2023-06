Acidente com caminhões, ônibus e carros mata uma pessoa e deixa feridos em MG

A concessionária Arteris, responsável pela rodovia, informou pelas redes sociais, no final da tarde, que todas as faixas haviam sido liberadas no sentido Belo Horizonte.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPPRESS) - Um acidente envolvendo cinco veículos na rodovia Fernão Dias, no trecho em São Gonçalo do Sapucaí (MG), deixou uma pessoa morta e pelo menos dois feridos.

