Acidente com ambulância em MG deixa 5 mortos

As vítimas são Maiara de Freitas Cunha, Marcelo Conceição do Santos, Alessandra Chagas Mota, Daniela Moraes Miranda Reis e Leonardo Luiz Neves da Silva. O IML faz a necrópsia de dois corpos na manhã desta sexta-feira (22).

Três pessoas morreram no local e outras três foram encaminhadas para atendimento médico, duas em estado grave e uma com ferimentos leves. Mas, duas não resistiram e morreram durante atendimento.

A ambulância girou na pista e bateu contra o caminhão. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais e pelo IML de Barbacena, para onde os corpos foram levados. Segundo o órgão, chovia no momento da batida.

