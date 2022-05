Ação na Cracolândia prendeu chefe do tráfico e gerou 'inflação do crack'

"Houve uma inflação do crack. Nós começamos com a pedra custando R$ 20 e tínhamos notícia recentemente da pedra custando R$ 50. De R$ 40 a R$ 50 o crack ali vendido na praça Princesa Isabel, justamente pela repressão policial".

De acordo com a Polícia Civil, para a operação na praça Princesa Isabel foram utilizados 300 PMs, 200 policiais civis e 150 guardas, que tinham a intenção de cumprir 37 mandados de prisão. No entanto, o que se viu foi um número bem menor de presos e uma quantidade não divulgada de apreensão de cocaína, maconha e crack.

De acordo com o delegado Roberto Monteiro, o homem era um dos chefes do tráfico na praça e já vinha sendo monitorado por policiais infiltrados junto ao fluxo da nova cracolândia. O jovem, inclusive, já havia sido flagrado sentado em uma das bancas de comercialização de drogas.

Entre os presos está um homem, de 22 anos, conhecido como Filé com fritas. Conforme a polícia, seu apelido teria sido dado devido à sua ascensão no tráfico, em caso semelhante a um personagem do filme "Cidade de Deus", em que um adolescente deu início a sua vida no crime entregando refeições aos traficantes até chegar ao posto mais alto.

