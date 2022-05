Ação da Guarda Civil na cracolândia fecha ruas no centro de São Paulo

Os usuários de drogas passaram alguns dias aglomerados na praça Princesa Isabel e voltaram a ocupar as ruas no entorno da praça Júlio Prestes logo depois.

No mês passado, a Prefeitura de São Paulo instalou grades para dividir a praça Princesa Isabel, separando assim frequentadores e moradores de rua das equipes que trabalham no projeto de revitalização do local, que fica no centro da capital paulista.

Lojas de acessórios de veículos na avenida Duque de Caxias estavam com as portas abaixadas e só começaram a reabrir por volta de 12h10, quando aos poucos o trânsito passou a ser liberado.

"Uma viatura da Polícia Militar, que estava estacionada nas proximidades, foi danificada no para-brisa por uma pedra lançada por um dependente químico", disse a PM. "Ele foi identificado, detido e encaminhado ao 2º distrito policial. Por volta ", afirmou a Secretaria da Segurança Pública, do governo estadual, sem dizer se o homem foi solto depois.

Segundo relatos de quem acompanhou a ação, houve confronto entre guardas-civis e usuários de drogas, com o uso de bombas. Procurada, a GCM não retornou até a publicação desta reportagem. À reportagem um agente afirmou que frequentadores do local e pessoas que moram na praça atiraram pratos e outros objetos neles.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação da GCM (Guarda Civil Metropolitana), em conjunto com a Polícia Militar, provocou o fechamento de ruas no entorno da praça Princesa Isabel, em Campos Elíseos, centro de São Paulo, para onde a cracolândia se mudou recentemente. A operação ocorreu na manhã desta quinta-feira (5)

