Ação contra homem negro e desarmado que quebrou vidraça mobiliza 9 PMs e 4 viaturas

De acordo com a nota da PM, como o morador de rua admitiu que, antes de arremessar objetos na pizzaria, havia brigado com outro homem em situação de rua. Foi feito boletim de ocorrência de lesão corporal e o morador de rua foi liberado.

Uma segunda viatura chega ao local e um terceiro policial se junta à primeira dupla para conter o homem. Depois, uma terceira viatura estaciona junto à ocorrência, e um quarto policial auxilia na imobilização do suspeito. Uma quarta viatura ainda se juntaria ao grupo, com mais dois policiais.

As imagens mostram que o homem não oferece resistência e está com as mãos para trás quando um dos policiais desfere um tapa e agarra seu pescoço, enquanto o colega veste luvas. Ao reagir, o homem é atirado no chão e grita.

