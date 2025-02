Academias apostam em aulas temáticas de Carnaval para atrair alunos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval no Brasil é sinônimo de animação na rua, em clubes, e, aparentemente, até mesmo nas academias. Iniciativas promovidas por diferentes grupos fitness têm o objetivo de unir a diversão do período com exercícios físicos para atrair novos alunos e engajar antigos.

Em São Paulo, uma programação agitada combina a folia com a prática de atividades. Grupos de academias, corrida, estúdios de musculação, treinamento funcional, lutas e bike indoors estão engajando a temática em seus estúdios.

Os espaços têm como premissa criar espaços de experiência e conexão, diz Raíssa Bittar, chefe de marketing do Grupo SmartFit. "30% da nossa frequência esse mês é de novos alunos", afirma. O momento vira, então, propício para que o público comece a praticar atividade física e continue ao longo do ano.

Para o carnaval da Velocity, eles apostam em customização de camisetas, maquiagem com brilho, bar de soda italiana, decoração temática e muito samba, axé e funk. Os professores também entram no clima com fantasias, e cada aluno ganha brindes no final da aula.

A academia Panobianco, com mais de 250 unidades pelo Brasil, também sugeriu ações para que os alunos usassem fantasias e levassem alunos durante o período do carnaval, além de produzirem abadás com a marca.

Uma possibilidade também explorada é a dos aulões de dança gratuitos. Na capital paulista, um deles acontecerá nesta sexta-feira (28), como parceria entre o Shopping Central Park, em Vargem Grande Paulista, e a academia Bluefit. "As pessoas estão aderindo muito, comprando fantasia para vir dançar, e qualquer pessoa pode participar", diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do shopping.

As aulas temáticas nesse período acrescentam o aspecto da novidade, fazendo com que as pessoas se voltem para algo que foge do que estão acostumadas, de acordo com Eduardo Kokubun, professor do departamento de educação física da Unesp.

"Você tem toda aquela preparação para a aula e, durante a aula, você se diverte e tem aquela sensação de alegria, de recompensa, de reconhecimento, de conexão. Isso faz com que as aulas temáticas possam ser bem chamativas", explica o professor.

Datas comemorativas e marcos no calendário são momentos culturais que movimentam a vida das pessoas. Flávio Reghini, diretor de marca do WellHub destaca que o verão é a estação na qual as pessoas mais se exercitam.

Na WellHub, esse dado se reflete no crescimento de check-ins na plataforma de exercícios para colaboradores.

"O verão concentrou 28,98% dos check-ins do ano, ficando à frente das demais estações", comenta. O período de maior captação de usuários na plataforma é logo no início do ano, e o Carnaval também está incluso.

O professor da Unesp também diz que esse tipo de iniciativa funciona como uma motivação externa, ou seja, um gatilho que vem de fora para as pessoas começaram uma atividade. Mas, ao mesmo tempo, se a motivação externa é a única presente e ela é retirada, a pessoa deixa de praticar o exercício.

Por isso, a motivação intrínseca também é imprescindível nesse momento. "Fazer as coisas pelo prazer de fazer. A atividade física normalmente a gente começa por uma motivação externa, mas, à medida que eu vou fazendo, é importante que as pessoas incorporem a atividade física como valor."

Kokubun reforça que esses momentos também se tornam um espaço para celebrar algo. "Isso é extremamente importante para que um comportamento como atividade física seja mantido", diz.