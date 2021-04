Abrale oferece consultas online para pacientes oncológicos do SUS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) inicia em abril seu projeto de telemedicina a pacientes oncológicos do SUS. Pacientes e familiares com diagnóstico confirmado para leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, mielodisplasia e doenças do sangue terão acesso a especialistas da onco-hematologia em consultas virtuais gratuitas.

A ação, feita em parceria com a biofarmacêutica Biomm, pioneira em medicamentos biológicos para doenças crônicas no país, é uma maneira de mitigar os efeitos da pandemia no tratamento. No período, o diagnóstico de novos casos de câncer caiu até 50% no país, segundo o Instituto Oncoguia.

“Diariamente recebemos dezenas de dúvidas na Abrale e temos certeza de que este serviço virá para somar em nosso acolhimento”, diz Merula Steagall, presidente da Abrale. ​

Serão dois tipos de atendimento a distância. Na teleorientação, os pacientes receberão orientações básicas quanto à patologia, seus sinais e sintomas e também quanto ao uso de medicação, etapas do tratamento e hábitos que possam aliviar sintomas e prevenir complicações.

Na teleconsulta é possível a indicação de exames que o paciente deverá solicitar ao seu médico de origem, segunda opinião médica e orientação sobre o uso de remédios coadjuvantes no tratamento, para prevenção e/ou alívio dos efeitos colaterais.

Em ambos os atendimentos, o paciente precisa ter os resultados e laudos anteriores sobre o seu diagnóstico e tratamento.

Para realizar a consulta é preciso entrar em contato com o Apoio ao Paciente Abrale pelos telefones (11) 3149-5190 ou 0800 773 9973, pelo email [email protected] ou pelo site www.abrale.org.br/fale-conosco.

“A iniciativa contribuirá para cuidar da saúde, possibilitando acesso, e preservar os pacientes com câncer durante o isolamento, já que fazem parte dos grupos de risco”, afirma Heraldo Marchezini, CEO da Biomm.

As informações completas sobre o projeto e agendamento estão em www.abrale.org.br.