8 dicas para deixar a casa pegando fogo na hora do sexo

Às vezes você precisa dar uma esquentada na relação, mesmo que não seja “necessário” ao seu ver, o ser humano sempre tá esperando novas maneiras de se satisfazer. E fazer isso com alguém que você gosta é melhor ainda! Você deve ser criativo e experimentar essas dicas que preparamos:

1. Espelho

Seja no teto ou não, ter a visão das proximidades dos corpos pode ser muito excitante para vocês. Você pode posicionar o corpo do parceiro na frente de um espelho para uma visão melhor.

2. Capriche no sexo oral

Existe pessoas que gostam mais de receber, outras de fazer. E há pessoas que gostam dos dois na medida certa. Não meda esforços na hora de fazer o oral.

3. Olhos vendados

Ponha uma venha nos olhos e foque no toque do parceiro ou se a pessoa for a vendada, estimule de várias maneiras partes do corpo sem chegar nas partes mais íntimas.

4. Jogos eróticos

Compre jogos eróticos, eles não são caros. Ambas as partes precisam cumprir o jogo e tentar não perder.

5. Fantasias

Sempre funciona, apesar de ser muito cliché. Então use as suas melhores fantasias.

6. Striptease

Escolha uma música mais sensual como as músicas do cantor The Weeknd ou qualquer uma da sua preferência. Tire uma peça de cada vez, não tenha pressa.

7. Teatro

Vire um personagem, aja como se sua personalidade fosse totalmente diferente.

8. Sem as mãos

Alguém fica de mãos atadas ou presas com uma algema, e pronto. Use sua imaginação, o fato de não poder tocar torna tudo mais excitante.