66% do público do Rock in Rio adotou hábitos mais sustentáveis após pandemia

O público também apontou em ordem de prioridade ações importantes para preservação ambiental e sustentabilidade. E as mais citadas entre as três mais importantes estão: reciclar lixo (56%), economizar água (44%) e usar produtos de materiais renováveis (41%).

O percentual foi ainda maior no quesito atenção ao impacto ambiental. 80% afirmaram ter ficado mais atentos no impacto que provocam (82% das mulheres e 79% dos homens), seguidos pelos que mantiveram a atenção igual (13%) e os que estão menos atentos (6%) --1% não soube dizer.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia da Covid-19 não deixou apenas as pessoas mais tempo em casa, ela também deixou os hábitos do brasileiro mais sustentáveis. É o que aponta pesquisa Datafolha feita nesta quinta-feira (8) com o público que acompanhava o Rock in Rio.

