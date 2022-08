6 funcionários são hospitalizados após vazar amônia em frigorífico da JBS

De acordo com reportagem do Região News, o vazamento paralisou por dez horas a produção de frango, afetando 630 trabalhadores por turno. Apesar de resolvido o problema, os funcionários só voltaram ao trabalho às 5 horas deste sábado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o vazamento já havia sido controlado pela própria empresa quando eles chegaram para atender a ocorrência. Para impedir o vazamento do gás por uma rachadura na tubulação, os técnicos da JBS fecharam a válvula de controle da pressão e condução do gás.

De acordo com os relatos, o vazamento começou por volta 17h30, durante o intervalo de refeição do 2º turno. Ao voltarem ao trabalho, meia hora depois, os funcionários sentiram o forte odor, obrigando o frigorífico a evacuar o prédio e dispensar os funcionários.

Dependendo do tempo e o nível de exposição à amônia, a vítima pode ter dificuldades respiratórias, queimadura da mucosa nasal, faringe e laringe, dor no peito e até edema pulmonar.

